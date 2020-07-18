Son Dakika: Bağcılar'da polislere silahlı saldırı Son dakika: İstanbul Bağcılar'da polislere düzenlenen silahlı saldırı sonucu iki memur hafif şekilde yaralandı. Saldırganların yakalanması için olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2136. sokakta silahlı saldırı sonucu iki polis yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. POLİSLERİN DURUMU İYİ Hafif yaralı polisler, hastaneye kaldırılırken 2 kişi olduğu belirtilen saldırganların yakalanması için çevrede helikopter destekli geniş çaplı operasyon başlattı. Kaynak: DHA