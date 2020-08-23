Bağcılar'da park halindeki otomobil alev alev yandı! Vatandaşlar video çekmek için birbiriyle yarıştı Bağcılar'da park halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Olay yerinde bulunan vatandaşlar ise alev topuna dönen aracın görüntülerini çekmek için birbiriyle yarıştı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde park halindeki bir otomobil alev alev yandı. Vatandaşlar alev topuna dönen aracın görüntülerini çekmek için adeta birbiriyle yarıştı. ARACIN YANMA ANINI FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER Edinilen bilgiye göre, Bağcılar Güneşli Kirazlı Caddesi üzerinde park halindeki bir otomobil yanmaya başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yanan aracı gören vatandaşlar sokağa döküldü. Alev topuna dönen aracın görüntülerini cep telefonu kamerasıyla çekmek için birbiriyle yarışan vatandaşlar aracın yanma anını film izler gibi izledi. ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü araç hurdaya döndü. Kaynak: İHA