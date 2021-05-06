Bağcılar'da önce boğulmak istenen sonra yakılarak gasp edilen kadın hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bağcılar'da önce boğulmak istenen sonra yakılarak gasp edilen kadın hayatını kaybetti

Bağcılar'da önce boğulmak istenen sonra yakılarak gasp edilen kadın hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bağcılar'da önce boğulmak istenen ve sonra yakılarak altınları gasp edilen yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede olaydan 11 gün sonra hayatını kaybetti.

Bağcılar'da önce boğulmak istenen ve sonra yakılarak altınları gasp edilen yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede olaydan 11 gün sonra hayatını kaybetti.

Bağcılar Güneşli Mahallesi 1262. Sokak üzerindeki bir evde 25 Nisan günü yaşanan olayda, Gülcemal Coşar (71), anaokulunda yönetici asistanı olan G.A. tarafından önce eşarpla boğulmaya çalışılmış, daha sonra da kolundaki altınları gasp edilerek yakılarak öldürülmek istenmişti. Olayın ardından G.A. kaçarak kayıplara karışırken, yaşlı kadın ise oğlu ve kızını arayıp yardım istemiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı parmak izi ve güvenlik kamerası incelemesinin ardandın olayı gerçekleştirdiği tespit edilen G.A. gözaltına alınmış ve işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Gülcemal Coşar, 11 gün sonra yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

242 yıllık perakende devi Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor
242 yıllık perakende devi Debenhams, tüm mağazalarını kapatıyor
Kayınpederini 'Geber geber' diyerek bıçaklayan gelin hakim karşısında: Pişmanım
Kayınpederini "Geber geber" diyerek bıçaklayan gelin hakim karşısında: Pişmanım
Elektrik akımına kapılan 10 çocuk babası adam ölümden döndü
Elektrik akımına kapılan 10 çocuk babası adam ölümden döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Aykut Erdoğdu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Antonio Guterres Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Özcan Deniz Nesrin Cavadzade
Spor Cyle Larin Fatih Terim Serdar Aziz Ünal Karaman Bülent Uygun
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bağcılar'da önce boğulmak istenen sonra yakılarak gasp edilen kadın hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 23:23:06. #1.14#

title