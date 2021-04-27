Bağcılar'da komşusunu yakan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
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Bağcılar'da komşusunu yakan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Bağcılar'da komşusunu yakan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAĞCILAR'da bileziklerini almak için komşusu olan yaşlı kadını boğmaya ve yakmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli Gözde A. Bakırköy Sulh Ceza hakimliğinde verdiği ifadesinde, "Mağdurla daha önce küçük bir husumetimiz olmuştu.

BAĞCILAR'da bileziklerini almak için komşusu olan yaşlı kadını boğmaya ve yakmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli Gözde A. Bakırköy Sulh Ceza hakimliğinde verdiği ifadesinde, "Mağdurla daha önce küçük bir husumetimiz olmuştu. Bir takım psikolojik problemlerim nedeniyle psikoloğa gittiğim doğrudur. Suçlamaları kabul etmiyorum, mağdurun neden benim adımı verdiğini anlamış değilim" dedi. 

Bağcılar Güneşli Mahallesi'nde önceki gün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre önceki gün kreş öğretmeni 34 yaşındaki Gözde A. aynı apartmanda kaldığı komşusu 71 yaşındaki Gülcemal Ç., kolundaki bilezikleri gasbetti. Gözde A. daha sonra yaşlı kadını boğmaya çalıştı. Bununla da yetinmeyen Gözde A., Gülcemal Ç.'yi yaktı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Gözde A.'yı gözaltına aldı. Emniyette işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli Gözde A., üzerine atılı bulunan 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçunun niteliği, şüphelinin inkara dayalı beyanlarına itibar edilmemiş olması ve mağdurun şüphelinin adını vermiş olması sebebiyle tutuklandı. 

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Durumu ağır olan Gülcemal Ç., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi gören Gülcemal Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

"MAĞDURUN NEDEN BENİM ADIMI VERDİĞİNİ ANLAMIŞ DEĞİLİM"Şüpheli Gözde A. emniyetteki işlemlerinin ardında Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Bakırköy Sulh Ceza hakimliğinde ifade veren Gözde A. üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Yapmadığım bir şey ile ilgili ne diyebilirim, mağdurla daha önce küçük bir husumetimiz olmuştu. Damadı ile adımı çıkartmışlar. Bundan dolayı benden ve ailemden özür dilediler. Bu olay bu şekilde kapandı. Olay günü evimde annem, babam, kardeşim ve yeğenim ile bulunmaktaydım. Biz 2'inci kattayız, mağdurun bulunduğu daire 4'üncü kattadır. Bir takım psikolojik problemlerim nedeniyle psikoloğa gittiğim doğrudur. Ancak ağır bir rahatsızlığım yoktur. İlaç kullanmaktayım. Mağdurun neden benim adımı verdiğini anlamış değilim" dedi. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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