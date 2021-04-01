BAĞCILAR'DA KAMYONET MİNİBÜSE ÇARPTI: 2 YARALI
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BAĞCILAR'DA KAMYONET MİNİBÜSE ÇARPTI: 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
BAĞCILAR'DA KAMYONET MİNİBÜSE ÇARPTI: 2 YARALI

Bağcılar'da, minibüse çarpan kamyonetin içinde sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bağcılar'da, minibüse çarpan kamyonetin içinde sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kamyonette yolcu koltuğunda sıkışan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.Kaza, Bağcılar O3 Otoyolu Aksaray istikametinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Mehmet Barış Durusoy'un kullandığı kamyonet, sağ şeritte bekleyen minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Mehmet Barış Durusoy ve Esra Sezgin kamyonetin içinde sıkıştı. Kazayı görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kamyonetin içinde sıkışanları çıkardı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, Esra Sezgin'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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