3 katlı iş yerinde patlama! Yaralı arkadaşını kucağında taşıdı

İstanbul Bağcılar'da 3 katlı bir iş yerinin trafosunda patlama meydana geldi. İşçilerin de mesaide olduğu sırada yaşanan patlama nedeniyle pek çok çalışan yaralandı. Çalışanlardan birinin, patlama sorasında yaralanan mesai arkadaşını kucağına alıp taşıdığı anlar kameralara yansıdı.

Saat 13.30'da Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde tekstil aksesuarları üreten bir iş yerinde meydana gelen olayda, 3 katlı iş yerinin birinci katında bulunan trafo, işçilerin mesaide olduğu sırada henüz bilinmeyen bir sebeple patladı. Patlamanın ardından işyeri içinde küçük çaplı bir yangın meydana geldi.

MESAİ ARKADAŞINI DIŞARI TAŞIDI

Tüm işçiler güvenlik nedeniyle bina dışına çıkarıldı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bina içindeki yangına müdahale ederken çalışanlardan biri, patlamada yaralanan mesai arkadaşını kucağına alıp dışarı çıkardı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Bir süre yerde yatan yaralı işçi kadın, ambulans gelmeden önce olay yerinde bulunan hafif ticari araç ile hastaneye götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İşte olay yerinden fotoğraflar;

Kaynak: Demirören Haber Ajansı