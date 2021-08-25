Bağcılar'da hırsız isyanı; araçlarına çelik dolap yaptırdılar
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Bağcılar'da hırsız isyanı; araçlarına çelik dolap yaptırdılar

Bağcılar'da hırsız isyanı; araçlarına çelik dolap yaptırdılar
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Serdar ALTINTEPE/ , BAĞCILAR'da, esnaf, iş yeri ve araçlarına dadanan hırsızlardan bezmiş durumda.

Serdar ALTINTEPE/ , BAĞCILAR'da, esnaf, iş yeri ve araçlarına dadanan hırsızlardan bezmiş durumda. Aynı kişiler olduğu belirtikleri hırsızlar tarafından birçok kez soyulduğu kaydeden esnaf, araçlarının arkasına çelik dolap yaptırarak kendi önlemini almak zorunda kaldı. Şebekenin iş yerlerinden yaptıkları hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Bağcılar'da farklı tarihlerde birçok iş yeri ve araçtan hırsızlık yapan hırsızlardan esnaf isyan etti. Edinilen bilgilere göre, hırsızlık şebekesi, Bağcılar'ı mesken edinirken, iş yeri sahipleri kendi önlemlerini aldı. Esnaf araçlarından hırsızlık yapılmaması için, bagaj kısmına çelik dolap yaptırdı. Esnaf, malzemelerini çelik dolaba koyarak çalınmasının önüne geçiyor.  Polise şikayette bulunduklarını kaydeden esnaf, güvenlik kamerasına yansıyan hırsızların yakalanamamasından şikayetçi.

"KARAKOLDAN SONUÇ ALAMADIK"

Esnaf İbrahim Karataş, "Biz devlet büyüklerimizden bu olaya el atmasını istiyoruz. Bizim canımız yandı. Hepimizin ciddi anlamda maddi zararı var. Karakola gidiyoruz bir sonuç alamıyoruz. Bize yardımcı olsunlar canımız yandı zaten pandemide iş yapamıyoruz. Bu şekilde olaylar olunca da ciddi zarara uğruyoruz. Bunu artık bir sektör haline getirmiş hırsızlar. Biz de iki araç var üç kere girdiler bizim aracımıza" dedi.

"YİRMİNCİ DÜKKANA GİRDİLER"Hırsızların 3 kere aracına girdiğini söyleyen Yakup Aykaç, "Bizim dükkanımıza girdiler bir hafta önce de aracımıza girdiler. Aynı araçla bizim takip ettiğimiz kadarıyla yirminci dükkanları dükkana girdikleri oldu. 20 dükkan ve bu dükkanların hepsi Bağcılar'da" dedi.

"ONCA YILLIK EMEĞİMİ ALIYORLAR"Ramazan İmir ise, "Buradan takımları alıyorlar ne var ne yok her şeyi alıyorlar. Benim malzemelerimi takımlarımı onca yıllık emeğimi dediğim her şeyi alıyorlar. Bir buçuk aydır aynı kişiler tarafından yapılıyor, önüne geçemiyorlar" dedi.

Bağcılar'da hırsız isyanı; araçlarına çelik dolap yaptırdılar
Bağcılar'da hırsız isyanı; araçlarına çelik dolap yaptırdılar
Bağcılar'da hırsız isyanı; araçlarına çelik dolap yaptırdılar
Bağcılar'da hırsız isyanı; araçlarına çelik dolap yaptırdılar
Bağcılar'da hırsız isyanı; araçlarına çelik dolap yaptırdılar
Bağcılar'da hırsız isyanı; araçlarına çelik dolap yaptırdılar
Bağcılar'da hırsız isyanı; araçlarına çelik dolap yaptırdılar
Bağcılar'da hırsız isyanı; araçlarına çelik dolap yaptırdılar
Bağcılar'da hırsız isyanı; araçlarına çelik dolap yaptırdılar
Bağcılar'da hırsız isyanı; araçlarına çelik dolap yaptırdılar
Bağcılar'da hırsız isyanı; araçlarına çelik dolap yaptırdılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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