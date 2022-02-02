Bağcılar'da doğal gaz kesintisi mi oldu, kesinti ne zaman bitecek? 2 Şubat 2022 İstanbul Bağcılar Doğalgaz ne zaman gelecek? Resmi açıklama geldi mi?

İstanbul Bağcılar'da 35 bin nüfuslu Yenimahalle'de vatandaşlar saatlerdir doğal gaz kesintisiyle yaşıyor. Bağcılar'da doğal gaz kesintisi mi oldu? 2 Şubat 2022 İstanbul Bağcılar Doğalgaz ne zaman gelecek? Resmi açıklama geldi mi?

İSTANBUL'DA DOĞALGAZ KESİNTİSİ Mİ OLDU? KESİNTİ NE ZAMAN BİTECEK?

Bağcılar'ın 35 bin nüfuslu mahallesi Yenimahalle'de evlere saatlerdir doğal gaz verilemiyor. Kara kışta ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlar isyan ederken kesintinin gece 04.30'da sona ereceği belirtildi.

MAHALLELİ DURUMA İSYAN EDİYOR

Kış ayının ortasında hiçbir ihtiyacının karşılayamayan mahalleli ise duruma isyan ediyor. Doğal gazın kullanıldığı evlerde ısınma, duş alma, yemek yapma gibi ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlar, İBB'nin danışma hattı 153'ü arıyor.

SABAHA KARŞI SONA ERECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İGDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, söz konusu kesintinin 3 Şubat 04.30'da sonra ereceği belirtildi.

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