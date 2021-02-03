Bağcılar'da devrilen tırdaki iki kişi yaralandı
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Bağcılar'da devrilen tırdaki iki kişi yaralandı

03.02.2021 21:15 | Son Güncelleme: 03.02.2021 21:24

Bağcılar'da devrilen tırın şoförü ve yanındaki kişi yaralanırken, trafik durma noktasına geldi.

Bağcılar'da devrilen tırın şoförü ve yanındaki kişi yaralanırken, trafik durma noktasına geldi.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Mahmutbey Kavşağı'ndan dönmeye çalışan Mustafa Kurt yönetimindeki 27 HG 099 tekstil makineleri yüklü tır, yan yattı.

Bariyerlerin üzerine devrilen tırın şoförü Kurt ile yanındaki İbrahim Halil Caymal yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya, tırdaki yükün doğru şekilde sabitlenmemesinin neden olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. TEM ve bazı bağlantı yollarında trafik durma noktasına geldi.

Bölgeye gelen yetkililerin kaza yapan tırı kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bağcılar'da devrilen tırdaki iki kişi yaralandı
Bağcılar'da devrilen tırdaki iki kişi yaralandı
Bağcılar'da devrilen tırdaki iki kişi yaralandı
Bağcılar'da devrilen tırdaki iki kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

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