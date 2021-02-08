Bağcılar'da 1 kişinin yaralandığı çatının uçma anı kamerada
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Bağcılar'da 1 kişinin yaralandığı çatının uçma anı kamerada

08.02.2021 23:11 | Son Güncelleme: 09.02.2021 00:03

Bağcılar'da fırtınada 1 kişinin yaralandığı ve 3 ev ile sokaktaki araçların hasar gördüğü çatının uçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bağcılar'da fırtınada 1 kişinin yaralandığı ve 3 ev ile sokaktaki araçların hasar gördüğü çatının uçma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Bir aracın çatıdan uçan parçalardan son anda kurtulduğu görüldü.

İstanbul'da beklenen fırtına akşam saatlerinde etkisini göstererek, megakentte hayatı olumsuz etkiledi. Bağcılar 348. Sokak'ta bitişik bir binanın çatısı uçarak 1 kişinin yaralanmasına, 3 daire ile sokaktaki park halindeki arabaların hasar görmesine neden oldu. Binanın çatısının uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansırken, bir aracın çatıdan düşen parçalardan son anda kurtulduğu görüldü.

(Volkan Kayalar/İHA)

Bağcılar'da 1 kişinin yaralandığı çatının uçma anı kamerada
Bağcılar'da 1 kişinin yaralandığı çatının uçma anı kamerada
Bağcılar'da 1 kişinin yaralandığı çatının uçma anı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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