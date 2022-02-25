Bağcılar'da bir hurdacıda çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Bağcılar'da bir hurdacıda çıkan yangın söndürüldü

AA, Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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Bağcılar'da bir hurdacıda çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Bağcılar'da bir hurdacıda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - İstanbul Bağcılar'da bir hurdacıda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bağlar Mahallesi 21. Sokak'ta 2 iş merkezinin arasındaki bir hurdacıda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın iş merkezlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

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