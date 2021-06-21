Bağcılar'da belediye otobüsü park halindeki servis araçlarına çarptı: 4 yaralı
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Bağcılar'da belediye otobüsü park halindeki servis araçlarına çarptı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bağcılar'da bir belediye otobüsünün park halindeki iki servis aracına arkadan çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Bağcılar'da bir belediye otobüsünün park halindeki iki servis aracına arkadan çarptığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Bağcılar Yenimahalle Mahmutbey caddesinde yaşandı. Cadde üzerine içindeki az sayıda yolcu ile seyir halinde olan belediye otobüsü yol kenarında park halinde bulunan 34 DLG 725 plakalı servis aracına çarptı. 34 DLG 725 plakalı servis aracı da çarpmanın etkisiyle önünde bulunan 34 CZE 134 plakalı servis aracına çarptı. Kazada belediye otobüsünde bulunan 4 yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar hemen yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken görgü tanıklarının ifadesine göre otobüs sürücüsü kazanın etkisiyle şoka girdi. Kazanın olduğu cadde, araçlar çekici ile çekilene kadar trafiğe kapatıldı. Trafik polisi kazaya ilişkin çalışma başlattı. Kaza anı çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hasar gören servis araçlarından birinin sahibi olan Şahin Durmuş, "Bir belediye otobüsü geldi sağda park halinde duran araçlara vurdu, durdu. Uyuyor muydu sarhoş muydu hiç bilmiyorum. Araçlardan bir tanesi benim diğeri de bizim komşunun. İki tane araç hasar gördü. Belediye otobüsünde 3-4 tane yaralı vardı. Yaralıların durumları fena değildi. Şoförü gördüm şok halindeydi. Nasıl olduğunu bilmiyordu herhalde uyuyordu" dedi.

Kazayı gören Vedat Gökçe ise "Biz bir ses duyduk. Gürültü duyduk. Yola gittik baktık. Otobüsçü arkadaşımız muhtemelen fren yerine gaza bastı. Biz tabi yetiştik müdahale ettik elimizden ne geliyorsa yaptık. Yaralılarda öyle ciddi bir şey yoktu. Bir tanesinin gözüne yanılmıyorsam cam girmişti. Otobüsün ön camından ufak bir çapak. Diğerinin de kolunda incinme vardı. Sürücü yaralı falan değildi ama şoktaydı. Su falan verdik elimizden ne geliyorsa yaptık" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Bağcılar'da belediye otobüsü park halindeki servis araçlarına çarptı: 4 yaralı
Bağcılar'da belediye otobüsü park halindeki servis araçlarına çarptı: 4 yaralı
Bağcılar'da belediye otobüsü park halindeki servis araçlarına çarptı: 4 yaralı
Bağcılar'da belediye otobüsü park halindeki servis araçlarına çarptı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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