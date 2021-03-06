Bağcılar'da aracında uyuşturucu madde bulunan şüpheli gözaltına alındı

Bağcılar'da hareketlerinden şüphelenilerek durdurulan kişi, aracında yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da "uyuşturucu madde imal ve ticareti" konusu ile ilgili yaptıkları çalışmalar kapsamında, dün hareketlerinden şüphelendikleri B.K.'yi durdurdu.

Üst aramasında herhangi bir suç unsuruna rastlanmayan B.K.'nin kullandığı otomobilde yapılan incelemelerde, 8 parça satışa hazır halde 46,3 gram skunk, 3,5 gram marihuana, 4 parça halinde 3,8 gram gelen taş kokain maddesi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 605 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu