Bağcılar Belediyesi "30. Yıl Sempozyumu" düzenleyecek

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi, kuruluşunun 30. yılında "30. Yıl Sempozyumu" düzenliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sempozyumda, ilçenin gelişimi tarihten ekonomiye, göçlerle şekillenen demografik yapısından spora, eğitimden turizme, iklimden yerbilimlerine, tarımdan sanayiye kadar geniş ölçekte ele alınması planlanıyor.

"30. Yıl Sempozyumu"nda İstanbul ve Anadolu'nun dört bir yanından katılacak akademisyenlerin ve alanında uzman isimlerin Bağcılar'a güçlü bir gelecek vizyonu çizmesi amaçlanıyor.

Özellikle 21. yüzyılın ilk çeyreğinde ilçenin ulaşımdan kentleşmeye, sosyal belediyecilikten eğitime kadar çeşitli alanlarda kat ettiği mesafenin bilimsel izlerinin de sürüleceği sempozyumla, Bağcılar'da "geçmiş-bugün-gelecek" sacayağının sağlam bir şekilde kurulmasına yardımcı olmak hedefleniyor.

Sempozyumla ilgili detaylı bilgilere "www.bagcilarsempozyumu.com" adresinden ulaşılabilir.