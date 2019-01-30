Bağ Evinde Çıkan Yangın Korkuttu

Sivas'ta bir bağ evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın sabah saatlerinde Eğriköprü Mahallesi'ndeki bağ evinde çıktı. Yaşar Taşkent'e ait bağ evinden alevlerin yükseldiğini görenlerin durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Sivas Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri arazi içerisinde bulunan bağ evine çamur nedeniyle eve güçlükle ulaşarak yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası bağ evi kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA