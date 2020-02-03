BAFTA ödüllerine '1917' filmi damga vurdu, Joaquin Phoenix 'Joker' rolüyle Oscar'a göz kırptı
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BAFTA ödüllerine '1917' filmi damga vurdu, Joaquin Phoenix 'Joker' rolüyle Oscar'a göz kırptı

Oscar ödüllerinden 2 hafta önce verilen İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) ödüllerinin bu yılki sahipleri belli oldu. Geceye "en iyi film" de dahil olmak üzere 7 dalda ödül kazanan I. Dünya Savaşı’nı konu eden drama filmi "1917" filmi damgasını vurdu.

03.02.2020 10:53 | Son Güncelleme: 03.02.2020 10:53
BAFTA ödüllerine '1917' filmi damga vurdu, Joaquin Phoenix 'Joker' rolüyle Oscar'a göz kırptı

Oscar ödüllerinden 2 hafta önce verilen İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) ödüllerinin bu yılki sahipleri belli oldu.


Londra'daki Royal Albert Hall'da düzenlenen törende geceye, 'en iyi film' de dahil olmak üzere 7 dalda ödül kazanan, I. Dünya Savaşı'nı konu eden drama filmi "1917" damgasını vurdu. Sam Mendes, "1917" ile 'en iyi yönetmen' ödülünün de sahibi oldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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