Bafra'dan Muğla'ya destek
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Bafra'dan Muğla'ya destek

Bafra'dan Muğla'ya destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Samsun Bafra Umut Derneği, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde söndürme çalışmaları yapan gönüllü vatandaşlar ve orman işçileri için destek amaçlı yardım gönderdi.

Samsun Bafra Umut Derneği, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde söndürme çalışmaları yapan gönüllü vatandaşlar ve orman işçileri için destek amaçlı yardım gönderdi.

Bafra Umut Derneği tarafından Muğla'daki yangınlara destek amaçlı toplanan "kalem pil, kafa lambası, renkli iç çamaşırı, şalvar, yara bandı, yanık kremleri, sargı bezleri ve dezenfektan" türü malzemeler yerine ulaştırıldı.

Bafra Umut Derneği Başkanı Hülya Yangın Ertekin, "Muğla Köyceğiz Belediyesi yangın koordinasyon merkezi ve Bafra Tilki Dağcılık ve Spor Kulübü (TİKDAK) Başkanı Yiğit Kara ile irtibata geçtik. Başkan Yiğit Kara'nın talep ettiği destek malzemelerini Bafralı yardım severler bağışları ile temin edip, yangın bölgesine gönderdik. Bafra Umut Derneği olarak gönüllüler ordumuza çok teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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