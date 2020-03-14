Bafra'da oda ve meslek birliği başkanları istişare toplantısı yapıldı Bafra'daki oda, borsa ve meslek birlik başkanları, istişare toplantısında bir araya geldi.

Bafra'daki oda, borsa ve meslek birlik başkanları, istişare toplantısında bir araya geldi.



Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Bafra Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda, Bafra'nın şehir planı ve şehir içi trafiğinin rahatlatılması açısından yeni kaymakamlık binası projesi ve bu projeye ek olarak kamu kurum ve kuruluşlarının o bölgede yer almasının önemine değindi.

Trafik sorununun düzgün kentleşme ile çözülebileceğini dile getiren Ertürkmen, sürücülerin de trafikte başka araçları düşünerek hareket etmelerinin önemini vurguladı.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç da Bafra'nın tüm bölgelerini kapsayan teknik çalışma ve kontrollerin sürekli yapıldığını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ile ortak çalışmaların devam ettiğini anlatan Kılıç, ruhsatsız iş yeri faaliyetleri, düzensiz şehirleşme, orta ölçekli sanayi bölgesi çalışmaları gibi konularda bilgi verdi.

Toplantının koordinatörlüğü yapan Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Göksel Başar ise bölgenin sorunlarının tespit edilmesi ve bunlara çözüm önerileri getirmenin meslek kuruluşu temsilcilerinin en önemli sorumluluklarından olduğunu düşündüğünü kaydetti.

Önceki toplantılarda belirlenen sorunlar ve çözüm önerileri hakkında görüşlerin dile getirildiği toplantıda, gündem konuları üzerine gerekli çalışmaların devam ettirilmesi kararına varıldı.

Toplantıya Bafra Ticaret Borsası Başkanı Namık Kibaroğlu, Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Bafra Şoförler Odası Başkanı Başkan Yardımcısı Adem Aydın, Bafra Marangozlar Odası Başkanı İlhan Erken, Bafra Terziler Odası Başkanı İlyas Aşçı, Bafra Kahveciler Odası Başkanı Ahmet Yılmaz, Bafra Bakkallar Odası Başkanı Aziz Öztürk, Bafra Kunduracılar Odası Başkanı Sedat Göbeloğlu, Bafra Berberler Odası Başkanı İmdat Akay, Bafra Lokantacılar Odası Başkanı Doğan Karafazlıoğlu, Bafra Elektrikçiler Odası Başkanı Bülent Kulaksız, Bafra Fırıncılar Odası Başkanı Temel Bektaş, Bafra Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Hurşit Tulum, Bafra Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Hüseyin Topuz katıldı.

Kaynak: AA