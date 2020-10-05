Bafra'da mahallelerin alt yapıları yenileniyor
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Bafra'da mahallelerin alt yapıları yenileniyor

05.10.2020 16:26 | Son Güncelleme: 05.10.2020 16:31
Bafra'da mahallelerin alt yapıları yenileniyor

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "İlçemizin 139 mahallesi var. Birçok mahallemizde alt yapı ve yol çalışmaları yaptık, planlamalarımız doğrultusunda öncelikli yerler ve bölgelerimizde yapmaya da devam ediyoruz" dedi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "İlçemizin 139 mahallesi var. Birçok mahallemizde alt yapı ve yol çalışmaları yaptık, planlamalarımız doğrultusunda öncelikli yerler ve bölgelerimizde yapmaya da devam ediyoruz" dedi.

Başkan Kılıç, Yağmurca Mahallesi'nde Muhtar Salih Polat, Yörgüç Mahallesi'nde Muhtarı Hasan Sezen, Örencik Mahallesi'nde Muhtar Şaban Kurt, Kozağzı Mahallesi'nde Muhtar Mustafa Sefa Kabaş, Kuşluğan Mahallesi'nde Muhtar Kaşif Ünlü, Terzili Mahallesi'nde Muhtar Fikret Erol, İkizpınar Mahallesi'nde Muhtar Kemal Türkel ve vatandaşlarla bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ziyaretlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Çalışma planımız doğrultusunda gerek merkez gerekse dış mahallelerimizde hemşerilerimiz ile buluşmaya, hasbihal etmeye ve dertleşmeye devam ediyoruz. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere çizdiği rotada sarsılmaz bir kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. Ziyaretlerimizde bizleri sıcak bir şekilde karşılamaları, içten ve samimi muhabbetleri ve misafirperverlikleri dolayısıyla tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bir kez daha anladık ki, bizler gönül insanları ile yoğunlaşmış bir memleketin çocuklarıyız. Onun için de 'Gönül Belediyeciliği' sloganı ile çıktığımız bu kutlu yolda durmadan, dinlenmeden, yorulmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Kılıç, "Ekibimizle birlikte mahallelerimizde tamamladığımız sathi kaplama yollarımızı yerlerinde inceliyoruz. Devam eden yol genişletme ve serme sıkıştırma çalışmalarımızın ardından sathi kaplama yol çalışmalarımıza aynı tempo ile devam edeceğiz. İlçemizin 139 mahallesi var. Birçok mahallemizde alt yapı ve yol çalışmaları yaptık, planlamalarımız doğrultusunda öncelikli yerler ve bölgelerimizde yapmaya da devam ediyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Bafra'da mahallelerin alt yapıları yenileniyor
Bafra'da mahallelerin alt yapıları yenileniyor
Bafra'da mahallelerin alt yapıları yenileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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