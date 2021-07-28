Bafra'da düğün magandalarına geçit yok
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bafra'da düğün magandalarına geçit yok

Bafra'da düğün magandalarına geçit yok
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Samsun Bafra Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde düğün ve nişan konvoylarında havaya rastgele ateş eden 7 kişi hakkında işlem yapıldı.

Samsun Bafra Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde düğün ve nişan konvoylarında havaya rastgele ateş eden 7 kişi hakkında işlem yapıldı.

Düğün konvoylarını takibe alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 17-28 Temmuz tarihleri arasında silahla havaya ateş açarak huzur ve güveni bozan 4 şahıs hakkında "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan, 2 şahıs hakkında "6136 sayılı Kanun'a muhalefet"ten adli işlem, 1 şahıs hakkında da kurusıkı tabanca taşımaktan bin 730 TL idari işlem yapıldı. 5 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 41 adet, tabanca fişeği, 6 adet boş kovan, 1 adet av fişeği, 67 adet av fişeği kartuşu, 1 adet muşta ele geçirildi.

Çetinkaya Köprüsü başında oluşan trafik yoğunluğunu takip etmek ve silah atan şahısları tespit etmek için resmi ve sivil ekipler görevlendirildi. Gerek düğün salonlarında yapılan düğün, kına vb. etkinlikler, düğün konvoyları, Gelin Köprüsü'ndeki etkinlikler de sivil ve resmi görevlilerce sıkı bir şekilde takip edilecek. Trafik kuralı ihlali yapan araçlar ile ateşli silahla ateş eden, izinsiz havai fişek atan şahısların görüntü ve fotoğrafları çekilecek. Kimlik tespiti yapılan şahıslar hakkında adli ve idari işlem yapılacak.

(Ahmet Şükrü Uluçay/İHA)

Bafra'da düğün magandalarına geçit yok
Bafra'da düğün magandalarına geçit yok
Bafra'da düğün magandalarına geçit yok
Bafra'da düğün magandalarına geçit yok
Bafra'da düğün magandalarına geçit yok
Bafra'da düğün magandalarına geçit yok
Bafra'da düğün magandalarına geçit yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çorlu deresinin rengi siyaha döndü! Kirlilik ve çöpler nedeniyle halk penceresini bile açamıyor
Çorlu deresinin rengi siyaha döndü! Kirlilik ve çöpler nedeniyle halk penceresini bile açamıyor
Birden bastırdı, her yer beyaza büründü
Birden bastırdı, her yer beyaza büründü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fazıl Küçük Tanju Bilgiç Mustafa Şentop Oğuzhan Asiltürk
Magazin Ece Erken Düm Tek Tek Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Fatih Terim Burak Elmas Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Roger Schmidt
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bafra'da düğün magandalarına geçit yok - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 21:25:45. #1.14#

title