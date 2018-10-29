Bafra'da Cumhuriyet Yürüyüşü

Bafra'da Cumhuriyet Yürüyüşü

Samsun’un Bafra ilçesinde Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi.

Bafra'da Cumhuriyet Yürüyüşü

Samsun'un Bafra ilçesinde Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi.

Cumhuriyetin 95. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen yürüyüş Musa Cevher Dudayev Bulvarı Anadolu Lisesi önünden başladı. 19 Mayıs Polis ekibi bando takımı eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla birlikte Gençlik Caddesi üzerinden devam eden yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.Meydanda yakılan meşaleler ve söylenen marşların ardından yürüyüş son buldu.

Yürüyüşe Kaymakam Ali Fuat Türkel, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdemir, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Erbaş, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, oda başkanları, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı. - SAMSUN

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