Bafra Belediyesi 15. Geleneksel Sünnet Şöleni

Bafra Belediyesi tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen geleneksel sünnet şöleninde 60 çocuk sünnet oldu.

Alparslan Türkeş Parkı Belediye Sosyal Tesislerinde düzenlenen etkinlikte konuşan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, çocukların aileleriyle birlikte aynı mutluluğu yaşadıkları söyledi.

Geleneksel hale gelen sünnet şölenini devam ettirmekten mutlu olduklarını ifade eden Kılıç, "Onlar bizlerin geleceği, eğer onları bu güzel günlerinde mutlu ettiysek ne mutlu bizlere. Görüyorum ki hem sünnet olan evlatlarımız, hem de aileleri bu organizasyondan dolayı çok mutlu olmuşlar. Minik yavrularımız her şeyin en iyisinine layıklar." dedi.

Programa, Samsun AK Parti Milletvekili Orhan Kırcalı, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.