BAE ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 776'ya, Suudi Arabistan'da 6 bin 346'ya yükselirken, Katar'da vaka sayısı arttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 776'ya, Suudi Arabistan'da 6 bin 346'ya yükselirken, Katar'da vaka sayısı arttı.

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 10 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 3 bin 552 kişide Kovid-19 tespit edildiği, 3 bin 945 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle salgında can kaybının 776'ya, vaka sayısının 270 bin 810'a, iyileşen hasta sayısının da 243 bin 267'ye çıktığı bildirildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, 213 kişide virüs tespit edildiği aktarıldı.

Virüs kaynaklı toplam can kaybının 6 bin 346'ya, vaka sayısının 365 bin 988'e yükseldiği bilgisi verilen açıklamada, 357 bin 525 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığı ise 263 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla ülkedeki toplam vaka sayısının 148 bin 521'e çıktığını açıkladı.

İyileşenlerin sayısının 144 bin 619'a ulaştığı belirtilen açıklamada salgında toplam can kaybının 248 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes