BAE ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

BAE ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı

22.01.2021 21:37 | Son Güncelleme: 22.01.2021 21:40
BAE ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 776'ya, Suudi Arabistan'da 6 bin 346'ya yükselirken, Katar'da vaka sayısı arttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 776'ya, Suudi Arabistan'da 6 bin 346'ya yükselirken, Katar'da vaka sayısı arttı.

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 10 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 3 bin 552 kişide Kovid-19 tespit edildiği, 3 bin 945 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle salgında can kaybının 776'ya, vaka sayısının 270 bin 810'a, iyileşen hasta sayısının da 243 bin 267'ye çıktığı bildirildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, 213 kişide virüs tespit edildiği aktarıldı.

Virüs kaynaklı toplam can kaybının 6 bin 346'ya, vaka sayısının 365 bin 988'e yükseldiği bilgisi verilen açıklamada, 357 bin 525 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığı ise 263 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla ülkedeki toplam vaka sayısının 148 bin 521'e çıktığını açıkladı.

İyileşenlerin sayısının 144 bin 619'a ulaştığı belirtilen açıklamada salgında toplam can kaybının 248 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Caner Cindoruk Seren Serengil Neslihan Atagül
Spor Erol Bulut Serdar Aziz Cüneyt Çakır Ünal Karaman Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Türk Tarım Ankara Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BAE ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 21:51:35. #1.14#
title