Birleşik Arap Emirlikleri'nin Acman kentinde bir çarşıda yangın çıktı Birleşik Arap Emirlikleri'nin Acman kentindeki çarşıda, nedeni henüz bilinmeyen bir yangın çıktı.

BAE'deki yerel medyada çıkan haberlere göre, Acman kentinin Sanaya bölgesinde bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapalı olan "İran Çarşısı'nda" bir yangın çıktı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ajman bölgesinde yer alan ve içerisinde dükkan ile mağazaların bulunduğu bir çarşıda büyük yangın çıktı. Yangın sonucu gökyüzünü dumanlar kapladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Ajman sivil savunma ekipleri araç sürücülerinden alternatif yolları kullanmalarını istedi. Birçok dükkanda yangın nedeniyle büyük hasar oluştuğu ifade edildi. Alevlere müdahale devam ederken, yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.

YAKININDAKİ HASTANE BOŞALTILDI

Çarşıya yakın "Acman Özel Hastanesi"nin olası bir tehlikeye karşı tamamen tahliye edildiği, sivil savunma ekiplerinin yangını henüz kontrol altına alamadığı kaydedildi. Ölü ve yaralılara ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA