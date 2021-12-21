Badmintoncularımız, Karışık Çiftlerde Türkiye Üçüncüsü

MANİSA (Bültenler) - 13 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonası, Ankara Badminton Olimpiyat Hazırlık Merkezinde gerçekleştirildi. 39 ilden 131 kulüp ve 443 sporcu katılım sağladığı şampiyonada, Manisa Büyükşehir Belediyesporumuz Ali Hamza Doğan, İsmail Samet Bülbül, Elif Kayılap ve antrenörümüz Hatice Tokmakçı ile yer aldı. Sporcularımız Elif Kayılap ve İsmail Samet Bülbül, karışık çiftler maçlarında rakiplerini eleyerek Türkiye üçüncüsü oldular.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Onur Baylan, "Badminton takımımız, yine güzel bir başarıya imza attı. 39 ilden 131 kulüp ve 443 sporcu katılım sağladığı şampiyonada karışık çiftler kategorisinde Türkiye üçüncüsü olan sporcularımızı kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.

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