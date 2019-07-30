Bademli köyünde içme suyu drenaj çalışması

Keban ilçesinin Bademli köyünde içme suyu probleminin çözümü için KÖYDES Projesi kapsamında programına alınan içme suyu drenaj çalışmasına başlandı.

Keban Kaymakamı Ersin Tepeli, drenaj çalışmalarıyla ilgili yerinde inceleme yaptı.

Tepeli, drenaj çalışması neticesinde köyün içme suyunda gözle görülür bir artış olacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Köyün muhtarı Yavuz Fırat ile çalışmaları izleyen Kaymakam Tepeli, daha sonra köydeki vatandaşlarla bir araya geldi, sorunları dinledi.

Kaynak: AA