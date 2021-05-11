Bade İşçil: Mösyö sıkıntılı bir dönemde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bade İşçil: Mösyö sıkıntılı bir dönemde

Bade İşçil: Mösyö sıkıntılı bir dönemde
Hürriyet - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu, köpeğinin sıkıntılı bir dönemden geçtiğini söyledi: "Hormonları gereği dişilere duyarlı olduğu bir döneminde.

Ünlü oyuncu, köpeğinin sıkıntılı bir dönemden geçtiğini söyledi: "Hormonları gereği dişilere duyarlı olduğu bir döneminde. Kısırlaştırmakla kısırlaştırmamak arasında kaldık. Zaten baba oldu, 8 yaşında artık. Bu yaştan sonra kısırlaştırmak istemedim. Doğasına karşı çıkmak da istemiyorum, fakat yavru sahiplendirmek de zor."

Bade İşçil'e oyunculukla ilgili sorular da yöneltildi. Oyuncu, pandemi döneminde yeni proje kabul etmediğini anlattı: "Bu aralar evdeyim, bir şey yapmıyorum. Sadece köpeğimi gezdirmeye çıkıyorum, bana da yürüyüş oluyor. Onun dışında korkudan hiç çıkamıyorum dışarı. Yeni başlayacak bir projenin içine de o yüzden dahil olmadım."

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Pınar Altuğ Burak Sergen Aleyna Tilki
Spor Muslera Ali Koç Cüneyt Çakır Samet Aybaba Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bade İşçil: Mösyö sıkıntılı bir dönemde - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 09:00:59. #1.14#

title