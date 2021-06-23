Bade İşçil hamile mi?

Oyuncu Bade İşçil, önceki gün Nişantaşı'nda özel bir hastane çıkışı görüntülendi. Kadın hastalıkları bölümüne başvurduğunu ifade eden Bade İşçil, "Anne olduğum için rutin kontrole geldim" dedi. Güzel oyuncu hamile mi? İşte detaylar...