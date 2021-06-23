Bade İşçil hamile mi?
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Bade İşçil hamile mi?

Bade İşçil hamile mi?
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Oyuncu Bade İşçil, önceki gün Nişantaşı'nda özel bir hastane çıkışı görüntülendi. Kadın hastalıkları bölümüne başvurduğunu ifade eden Bade İşçil, "Anne olduğum için rutin kontrole geldim" dedi. Güzel oyuncu hamile mi? İşte detaylar...

İşçil, "Anne olduğum için" sözünün 'Hamile' şeklinde algılanmaması için "Şu an anne değilim. Yanlış anlaşılmasın" açıklamasını yapma gereği duydu.

"AŞIMI YAPTIRMAYA GİDİYORUM"

Geçtiğimiz günlerde "Ben oyuncu değilim galiba, bana aşı çıkmadı" diyerek sitem eden Bade İşçil, Covid-19 aşısının sistemde göründüğünü söyledi. Hastaneden çıkan İşçil, "Sonunda aşım çıktı. Aşımı yaptırmaya gidiyorum" dedikten sonra oradan uzaklaştı.

Bade İşçil hamile mi?
Bade İşçil hamile mi?

Kaynak: Snob Magazin

Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası sonrası İmamoğlu'na sitem etti
Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası sonrası İmamoğlu'na sitem etti
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