Backpack Games, Clean the Sea! adlı çevre dostu yeni bir iOS oyunu yayınlıyor

Clean the Sea! adından da anlaşılacağı gibi gezegenin denizlerinden insanların sebep olduğu atıkları temizlemekle uğraşıyor. Oyuncular, önünde toplayıcı takılı olan küçük bir tekneyi kontrol ederler. Suyun yüzeyindeki çöpleri toplayıp geri dönüştürülmek üzere geri dönüşüm alanlarına götürdükleri zaman denizin gözlerinin önünde arındığını görmenin mutluluğunu yaşarlar.

Oyuncular, temizlemenin gerçek dünyaya yayılması sebebiyle New York, Amsterdam ve Antartika gibi dünyanın farklı bölgelerini dolaşmayı bekleyebilirler. Her aşama, gezegenin güzelliğini hayata geçirerek sevgi ve detayla yeniden oluşturuldu. Buz gibi sular kirletici atıklardan kurtulduktan sonra penguenlerin Antartika'nın buz yüzeylerine dönüşlerini gördükçe rahat bir nefes alabilirsiniz.

Oyun, daha fazla insanın deniz temizliği ile ilgilenmesini sağlayabilir ve insanlığın karşı karşıya olduğu çevresel sorunlara yönelik tutumları değiştirebilir. Clean the Sea! denizlerden plastik temizlemenin göz korkutucu görevini eğlenceli ve tatmin edici bir deneyime dönüştürüyor. Oyuncular, kendini deniz temizliğine adamış kuruluşlardan daha ayrıntılı bilgiler edinmeleri için teşvik ediliyor.

Backpack Games, Clean the Sea! oyununu geliştirmeye sürekli devam etmektedir. Oyun, oyuncuların verdiği geri bildirimlerle gelişmekte ve her gün daha fazla içerik eklenmektedir.

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