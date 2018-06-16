Cumhurbaşkanlığı Sözücüsü Kalın, Bacakları ve Kuyruğu Kesilen Köpek İçin Devreye Girdi
Bacakları ve kuyruğu kesilmiş halde bulunan ve sonrasında yaşamını yitiren yavru köpekle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Konu çok yönlü araştırılıyor" dedi.
Dün bacakları kesilmiş halde bulunan ve sonrasında yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan küçük köpek yavrusuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan yeni bir açıklama geldi.
"KONU ÇOK YÖNLÜ ARAŞTIRILIYOR"
Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir gönderi paylaşan İbrahim Kalın şu ifadelere yer verdi: "Bayram günü yüreklerimizi burkan bu hadiseyi Sakarya valimiz @IrfanBlknlglu ile görüştüm. Konu çok yönlü araştırılıyor. Kasıt ya da ihmal ne varsa ortaya çıkartılacak. İlgili yasa tasarısının Meclis'ten çıkması isabet olacaktır."
VALİ DE AÇIKLAMA YAPTI
Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sapanca ilçesinde ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ölen yavru köpeğe ilişkin, "İlk bulgular bir iş makinesinin köpeğin bacaklarını kopardığı yönünde. Çok yönlü araştırılıyor." dedi.
"HAYVANSEVERLERİ DESTEKLİYORUM"
Kendisinin de bu konuda hayvanseverleri desteklediğini ifade eden Balkanlıoğlu, "Yüzevler Mahallesi mevkisinde bulunan ormanlık alana gittiklerinde acı içinde ayakları kesilmiş yavru köpeğimizi görüyorlar. Tedavisinin yapılması için veterinere, oradan da İstanbul'daki veteriner kliniğe götürüyorlar fakat müdahaleye rağmen yavru köpeğimiz maalesef kurtarılamıyor." diye konuştu.
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Bu guzellige,bunu yapani bulup aynisini ona yapacan sadece buna degil digerlerinede hasta ruhlu,insanliktan nasibini almamis yaratiklar.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Ben bu savunmasız emanetlerden olan yavru hayvana çok acıdım ve ağladım. Cumhurbaşkanımıza tüm yetkililere duyarlılıklarından dolayı teşekkürler. Caniler örnek cezalarla cezalandırılsınlar.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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önce canlıya sevgiyi öğretim.genç beyinleri abuk fikirlerle dolduracaginiza.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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o iş makinasını bulunuz sayın vali beyCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Görünüşe göre kasıt olduğu ortada dört ayağın ve kuyruğun olçülü ve duzenli kesilmesi iş makinasi ile de olsa kasıt ihtimalini güçlendiriyor. Hükümetimizin bu konuda samimiyetini ve hassasiyetini yürekten tebrik ediyorum.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır