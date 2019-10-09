Bacağını spiralle kesen kişi ağır yaralandı

09.10.2019 17:49

Adıyaman'da, bir kişi kalası kesmek isterken kazayla bacağını spiralle kesti.



Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Küçükboyalı köyü yakınlarında bağ evi yapmak amacıyla spiralle kalas kesmeye çalışan Mehmet Özkan, spiral kayarak bacağını kesti. Sağ bacağını derin bir şekilde kesilen şahsın yardımına yakınları koştu. İhbar üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mehmet Özkan, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Özkan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA