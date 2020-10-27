Bacağını kaybetti, gençleri uyardı: Benden ibret alın ve sigarayı bırakın

ADANA'da halk arasında 'budama' olarak bilinen buerger hastalığından dolayı ayak parmaklarının bazılarını kaybeden, ardından da diz altından sol bacağı kesilen Selim Fındıkkıran (53), "Doktorlar parmaklarımı kaybettiğimde 'Sigarayı bırak, bacağını kurtar' demişti.

ADANA'da halk arasında 'budama' olarak bilinen buerger hastalığından dolayı ayak parmaklarının bazılarını kaybeden, ardından da diz altından sol bacağı kesilen Selim Fındıkkıran (53), "Doktorlar parmaklarımı kaybettiğimde 'Sigarayı bırak, bacağını kurtar' demişti. Dinlemedim ve bacağımı kaybettim. Gençler beni görsün ve ibret alsın. Sigarayı anında bıraksınlar" dedi.

Merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğu Mahallesi'nde uzun yıllardır market işleten ve 25 yıl önce aşırı sigara kullanımından dolayı halk arasında 'budama' olarak bilinen damar tıkanıklığından kaynaklı buerger hastalığına yakalanan Selim Fındıkkıran, ilk olarak sağ ayak parmaklarında yaralar çıkmasıyla mantar olduğunu düşünerek doktora başvurdu. Doktorların buerger hastalığı teşhisinden sonra sigarayı bırak uyarılarına aldırış etmeyen Fındıkıran, 2009 yılında ayak parmaklarından ikisini kaybetti. Buna rağmen sigara içmeye devam eden Fındıkıran'ın, 8 yıl sonra ise sol ayak parmaklarında buerger yaraları baş gösterdi. Anjiyo olan, ancak kılcal damarları açılmayınca hastalığı tedavilere yanıt vermeyen Fındıkkıran, doktorlardan parmaklarının kesilmesini istedi. Bunun üzerine sol ayak parmaklarının bazıları da kesildi. Buna rağmen hastalığın ilerlemesi sonucu 2018 yılında Fındıkkıran'ın sol bacağı diz altından kestirmek zorunda kalındı. Bu aşamadan sonra sigarayı bırakan Fındıkkıran, hastalığın kendisine verdiği zararı geç anladığını ve geçmişte sigara içtiği için çok pişman olduğunu söyledi.

'GENÇLER BANA BAKIP İBRET ALSIN'Gençlik yıllarından itibaren sigara içmeye başladığını ve bacağını kaybedene kadar bu zararlı alışkanlığının devam ettiğini dile getiren Fındıkkıran, bacağını kaybetmesinin sorumlusunun kendisi olduğunu belirtti. Ayak parmaklarında çıkan yaralar sonrası doktorların uyarılarını dinlemiş olsa sol bacağını şu an kaybetmemiş olacağını söyleyen Fındıkkıran, "Doktorları dinlemedik. Başımıza bunlar geldi. Bacağım kesildiği an sigarayı bırakmaya karar verdim. İnsanlar, başına bunlar gelmeden bu illetten kurtulmalıdır. Çünkü bunun geri dönüşü olmuyor. Anne ve babalar çocuklarının sigaradan uzak durması için ellerinden geleni yapsınlar. Gençlere sesleniyorum. Önlerinde uzun bir hayat var. Bana bakıp ibret alsınlar. Sigara, benim hayatımı bitirdi" diye konuştu.

'YAVAŞ YAVAŞ UZUVLAR KAYBEDİLİR'

Buerger hastalığının dünya genelinde en çok orta yaştaki erkeklerde görüldüğünü bildiren Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Görevilisi Dr. Yasin Güzel ise hastalığın ilk evresinin el ve ayakta uyuşmalarla başladığını dile getirdi. Bu belirtileri yaşayan hastalarda daha sonra yürürken yorulma ve güç kaybının oluştuğunu dile getiren Dr. Güzel, "Damarların tıkanması sonucu hastalık kendini göstermeye başlar. Sigara, bu hastalığın en büyük tetikçisidir. Damarlar tıkandıktan sonra uyuşma ve ardından yaralar ortaya çıkar. Hastalıkla tanışan kişi anında sigarayı bırakmalıdır. Buradan yapacağım en büyük uyarı akciğerlerimizi yormamamızdır. Zaten pandemi sürecindeyiz. Tütün ürünleriyle vücudumuza zarar vermemeliyiz. Bugün el ve ayaklarınızdaki yaralarla başlayan hastalık yarın uzuvlarınızı kaybetmenize neden olur" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can ÇELİK