Babylon Filmi
Babylon filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Babylon filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Yönetmenliğini ve senaristliğini ödüllü yönetmen Damien Chazelle'in üstlendiği filmin başrollerinde Brad Pitt ve Emma Stone yer alıyor.
Yönetmen: Damien Chazelle
Senaryo: Damien Chazelle
Oyuncular: Brad Pitt, Emma Stone
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Babylon
Yapımcı Firma: Paramount Pictures
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 04.02.2022
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