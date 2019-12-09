Babylon Filmi
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Babylon Filmi

Babylon filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Babylon filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

09.12.2019 09:58 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:58
Babylon Filmi

Yönetmenliğini ve senaristliğini ödüllü yönetmen 'in üstlendiği filmin başrollerinde ve Emma Stone yer alıyor.

Yönetmen: Damien Chazelle

Senaryo: Damien Chazelle

Oyuncular: Brad Pitt, Emma Stone

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Babylon

Yapımcı Firma: Paramount Pictures

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye

Vizyon Tarihi: 04.02.2022


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Kaynak: InterSinema.com
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