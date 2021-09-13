Baby shower partisinden dönen hamile kadın, eski sevgilisi ile bebeğinin babası arasındaki kavgayı ayırmak isterken başından vuruldu - Haberler
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Baby shower partisinden dönen hamile kadın, eski sevgilisi ile bebeğinin babası arasındaki kavgayı ayırmak isterken başından vuruldu

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Dünya

New York'ta 9 aylık hamile kadın, kendi baby shower kutlamasından döndüğü sırada eski sevgilisi ile bebeğinin babasını kapının önünde kavga ederken gördü. İddialara göre kadın, ikiliyi ayırmak isterken başından vurularak hayatını kaybetti.

Harlem'de yaşayan 31 yaşındaki 9 aylık hamile kadın, kendi baby shower kutlamasından dönerken evinin kapısının önünde başından vurularak hayatını kaybetti.

4 ÇOCUK ANNESİYDİ

4 çocuk annesi kadının, bebeğinin babasıyla eski sevgilisi arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalıştığı iddia edildi. Talihsiz kadının ailesi, aldıkları haber le yıkıldı. Kadının karnındaki bebek de kadınla birlikte yaşamını yitirdi.

RESMİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Polis olayla ilgili henüz bir tutuklama ya da gözaltı kararı çıkartmazken, New York'un emniyet birimleri de resmi bir açıklama yapmadı.

Baby shower partisinden dönen hamile kadın, eski sevgilisi ile bebeğinin babası arasındaki kavgayı ayırmak isterken başından vuruldu
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Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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Haber: Baby shower partisinden dönen hamile kadın, eski sevgilisi ile bebeğinin babası arasındaki kavgayı ayırmak isterken başından vuruldu - Haberler
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