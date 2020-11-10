Baby Shark şarkısı Türkçe ve İngilizce sözleri nelerdir? Baby Shark ne demektir? Ne anlama geliyor? Şarkı hakkında bilgiler
Youtube'da en çok izlenen şarkı 7.1 milyar izlenmeyle "Baby Shark Dance" şarkısı oldu. Çocuklar için yapılan Baby Shark şarkısının Türkçe karşılığı merak ediliyor. Peki Baby Shark Dance ne demektir, ne anlama geliyor? Baby Shark Türkçe anlamı nedir? Türkçe şarkı sözleri sizlerle...
Youtube'da en çok izlenen video 2016 yılında yüklenen Baby Shark Dance videosu oldu. Video toplamda 7 milyar 127 milyon kez izlendi. Çocuklar için en beğenilen şarkıların arasında yer alan Baby Shark Dance şarkısının Türkçe karşılığı merak konusu oldu. Peki Baby Shark Dance Türkçe'si nedir, ne demektir?
BABY SHARK DANCE ŞARKISI İNGİLİZCE SÖZLERİ
Baby Shark
Baby shark, doo doo doo doo doo doo.
Baby shark, doo doo doo doo doo doo.
Baby shark, doo doo doo doo doo doo.
Baby shark!
Mommy shark, doo doo doo doo doo doo.
Mommy shark, doo doo doo doo doo doo.
Mommy shark, doo doo doo doo doo doo.
Mommy shark!
Daddy shark, doo doo doo doo doo doo.
Daddy shark, doo doo doo doo doo doo.
Daddy shark, doo doo doo doo doo doo.
Daddy shark!
Grandma shark, doo doo doo doo doo doo.
Grandma shark, doo doo doo doo doo doo.
Grandma shark, doo doo doo doo doo doo.
Grandma shark!
Grandpa shark, doo doo doo doo doo doo.
Grandpa shark, doo doo doo doo doo doo.
Grandpa shark, doo doo doo doo doo doo.
Grandpa shark!
Let's go hunt, doo doo doo doo doo doo.
Let's go hunt, doo doo doo doo doo doo.
Let's go hunt, doo doo doo doo doo doo.
Let's go hunt!
Run away, doo doo doo doo doo doo.
Run away, doo doo doo doo doo doo.
Run away, doo doo doo doo doo doo.
Run away!
Safe at last, doo doo doo doo doo doo.
Safe at last, doo doo doo doo doo doo.
Safe at last, doo doo doo doo doo doo.
Safe at last!
It's the end, doo doo doo doo doo doo.
It's the end, doo doo doo doo doo doo.
It's the end, doo doo doo doo doo doo.
It's the end!
BABY SHARK DANCE ŞARKISI TÜRKÇE SÖZLERİ
Şarkının orijinali İngilizce'dir. Fakat doğrudan Türkçe diline çevirirsek Türkçe sözleri aşağıdaki gibi olmaktadır:
Bebek köpekbalığı
Bebek köpek balığı, doo doo doo doo doo doo.
Bebek köpek balığı, doo doo doo doo doo doo.
Bebek köpek balığı, doo doo doo doo doo doo.
Bebek köpekbalığı!
Anne köpek balığı, doo doo doo doo doo doo.
Anne köpek balığı, doo doo doo doo doo doo.
Anne köpek balığı, doo doo doo doo doo doo.
Anne köpek balığı!
Baba köpek balığı, doo doo doo doo doo doo.
Baba köpek balığı, doo doo doo doo doo doo.
Baba köpek balığı, doo doo doo doo doo doo.
Baba köpek balığı!
Büyükanne köpekbalığı, doo doo doo doo doo doo.
Büyükanne köpekbalığı, doo doo doo doo doo doo.
Büyükanne köpekbalığı, doo doo doo doo doo doo.
Büyükanne köpekbalığı!
Büyükbaba köpekbalığı, doo doo doo doo doo doo.
Büyükbaba köpekbalığı, doo doo doo doo doo doo.
Büyükbaba köpekbalığı, doo doo doo doo doo doo.
Büyükbaba köpekbalığı!
Hadi avlanalım, doo doo doo doo doo doo.
Hadi avlanalım, doo doo doo doo doo doo.
Hadi avlanalım, doo doo doo doo doo doo.
Hadi avlanalım!
Kaç, doo doo doo doo doo doo.
Kaç, doo doo doo doo doo doo.
Kaç, doo doo doo doo doo doo.
Kaç!
Sonunda güvende, doo doo doo doo doo doo.
Sonunda güvende, doo doo doo doo doo doo.
Sonunda güvende, doo doo doo doo doo doo.
Sonunda güvende!
Bu son, doo doo doo doo doo doo.
Bu son, doo doo doo doo doo doo.
Bu son, doo doo doo doo doo doo.
Bu son!
Türkçe sözleri biraz anlamsız gibi dursa da İngilizce versiyonundan doğrudan çeviri yaptığımızda şarkının Türkçe'si bu olmaktadır.
BABY SHARK NE DEMEKTİR? TÜRKÇE ANLAMI NEDİR?
"Baby Shark" İngilizce bir kelimedir ve Türkçe anlamı "Bebek köpekbalığı" demektir. Aynı şekilde "Baby Shark Dance" şarkısının Türkçe karşılığı ise "Bebek köpekbalığı dansı" manasına gelmektedir.
BABY SHARK DANCE ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER
Şarkı Youtube platformuna 18 Haziran 2016 tarihinde yüklenmiştir. Şuana kadar toplamda 7 milyar 127 milyon izlenmeye sahiptir. Kabaca hesap yaparsak, yüklendiği andan günümüze kadar tam 1597 gün geçmiş. Haliyle izlenme sayısını gün sayısına bölersek video günlük ortalama tam tamına 4.4 milyon izlenmektedir. Yani Baby Shark videosu günde ortalama 4-5 milyon arası izlenme almaktadır diyebiliriz.