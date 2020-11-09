Babil hayranlarını üzecek gelişme
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Babil hayranlarını üzecek gelişme

09.11.2020 13:04 | Son Güncelleme: 09.11.2020 13:10
Babil hayranlarını üzecek gelişme

Ay Yapım'ın iddialı dizisi Babil final yapıyor. İşte final gerekçesi...

Halit Ergenc¸, Birce Akalay, Aslı Enver, Onur Saylak, Mesut Akusta ve Nur Fettahogˆlu'nu bulus¸turan dizi 20. bo¨lu¨mde ekrana veda edecek.

'BABİL' GİDİYOR, 'SENİ ÇOK ÖZLEDİM' GELİYOR

Babil'in yerine STAR TV'de cuma akşamları ekrana gelecek olan dizi belli oldu. tv100'den Birsen Altuntaş'un haberine göre; Özcan Deniz'in başrolünde yer alacağı 'Seni Çok Özledim', Babil'in final yapmasının ardından seyircisiyle buluşacak.

GÜÇLÜ RAKİPLERE DİRENEMEDİ

Babil dizisi son aylarda istediği reytingleri alamıyordu. Kırmızı Oda, Ramo, Arka Sokaklar ve Hercai gibi diziler Babil'i reytinglerde sollamıştı.

Kaynak: Snob Magazin

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