Babil dizisi 2. sezon 2. tanıtımı yayınlandı! Babil dizisi ne zaman başlayacak? Babil dizisi oyuncuları kimler?
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Babil dizisi 2. sezon 2. tanıtımı yayınlandı! Babil dizisi ne zaman başlayacak? Babil dizisi oyuncuları kimler?

İkinci sezonu merakla beklenen Babil dizisinin 2. tanıtımı yayınlandı. ilk tanıtımıyla büyük beğeni toplayan ve sosyal medyada trend topic olan Babil dizisi, ikinci tanıtımıyla da yeni sezonu için heyecan yarattı. Babil dizisi ne zaman başlayacak?

Babil dizisi 2. sezon 2. tanıtımı yayınlandı! Babil dizisi ne zaman başlayacak? Babil dizisi oyuncuları kimler?
04.09.2020 14:28 | Son Güncelleme: 04.09.2020 14:32

Yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı, senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel'in kaleme aldığı dizinin oyuncuları kimler?

Babil dizisi 2. sezon 2. tanıtımı yayınlandı! Babil dizisi ne zaman başlayacak? Babil dizisi oyuncuları kimler?

BABİL DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Birce Akalay,

Aslı Enver,

Halit Ergenç,

Nur Fettahoğlu,

Mesut Akusta

BABİL DİZİSİ 2. TANITIMI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Babil dizisi 2. sezon 2. tanıtımı yayınlandı! Babil dizisi ne zaman başlayacak? Babil dizisi oyuncuları kimler?

BABİL DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Star TV'nin merakla takip edilen yeni soluklu dizisi Babil, Mart ayından bu yana yeni bölüm yayınlayamıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle çekimlerine ara verilen dizi için yeni sezon ışıkları yanmaya başladı. Fakat Babil yeni sezon tarihi henüz netleşmedi.

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