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Babasıyla tartıştı; oturdukları evi yakıp kaçtı

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel
Babasıyla tartıştı; oturdukları evi yakıp kaçtı

KAYSERİ'de madde bağımlısı olduğu belirtilen Hacı Duran G., (27), babasıyla tartıştıktan sonra oturdukları müstakil evi benzin dökerek ateşe verdi.

KAYSERİ'de madde bağımlısı olduğu belirtilen Hacı Duran G., (27), babasıyla tartıştıktan sonra oturdukları müstakil evi benzin dökerek ateşe verdi. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, polis kaçan şüpheliyi arıyor.

Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi, Samanlı Sokak'ta oturan Burhan G. ile oğlu Hacı Duran G. tartıştı. Annesi huzurevinde olan Hacı Duran G., tartışmanın ardından evi benzin dökerek yakıp kaçtı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evi saran alevleri 1 saatlik çalışmayla söndürdü. Polis ekipleri evde yaptığı incelemede yangın sırasında içeride kimsenin olmadığını belirledi.Polis, Hacı Duran G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin kaçtığı kiralık araç, Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde terk edilmiş bulundu.


Babasıyla tartıştı; oturdukları evi yakıp kaçtı

Babasıyla tartıştı; oturdukları evi yakıp kaçtı

Babasıyla tartıştı; oturdukları evi yakıp kaçtı

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