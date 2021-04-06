Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Türk futbolunun efsane isimlerinden Erhan Önal, geçtiğimiz günlerde 64 yaşında yaşamını yitirdi. Babasının ani ölümüyle yıkılan oyuncu Bige Önal ise sosyal medya hesabından babasıyla fotoğrafını paylaşarak "Seni unutur muyum diye korkuyordum ama her detayını ezbere biliyorum. Özleminle ne yaparım bilmiyorum" dedi.

FOX TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde başrol oynayan Bige Önal'ın futbolcu babası Erhan Önal, 16 Mart'ta yaşamını yitirdi. Yaşadığı büyük acıyla yıkılan Bige Önal ise babasının vefatından günler sonra duygusal bir paylaşım yaptı.

"YOKLUĞUNDA HAYATIMIN EN BÜYÜK VARLIĞISIN"

Instagram hesabından babasıyla çocukken çektirdiği bir fotoğrafı paylaşan Bige Önal, paylaşımına "Hayatım hep sen odaklı değişti, gelişti. Varlığında en büyük aşkım. Yokluğunda hayatımın en büyük varlığısın. Unutur muyum diye korkuyorum gittiğinden beri; unutmak ne kelime... Her detayı; yüzündeki, elindeki her kıvrımı ezbere biliyorum. Özleminle ne yaparım onu bilmiyorum. Kapılara bakardım hep çocukken, gözümü ayırmazdım sen gelene kadar. Hep kapılarda olacak gözüm seni görene kadar Seni seviyorum babiş" notunu ekledi.

Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum

Oyuncunun duygusal paylaşımına Nur Fettahoğlu, Hazal Kaya, Derya Şensoy, İdil Fırat, Defne Samyeli ve Aslıhan Gürbüz gibi isimlerden destek yorumları geldi.

Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı
Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı
Bugün hayatını kaybeden futbolcu Erhan Önal, oyuncu Bige Önal'ın babası çıktı
Bugün hayatını kaybeden futbolcu Erhan Önal, oyuncu Bige Önal'ın babası çıktı
Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum
İnstagram biyografi sözleri, Ağır, İngilizce İnstagram sözleri, 200 instagram söz
İnstagram biyografi sözleri, Ağır, İngilizce İnstagram sözleri, 200 instagram söz
Evdeki Tehlike Francesca kimdir? Francesca Farago kaç yaşında?
Evdeki Tehlike Francesca kimdir? Francesca Farago kaç yaşında?
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cansu Dere Ajda Pekkan Demet Özdemir İbrahim Çelikkol
Spor Can Bartu Erol Bulut Caner Erkin Okay Yokuşlu Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 12:11:21. #1.16#
title