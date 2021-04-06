Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum

Türk futbolunun efsane isimlerinden Erhan Önal, geçtiğimiz günlerde 64 yaşında yaşamını yitirdi. Babasının ani ölümüyle yıkılan oyuncu Bige Önal ise sosyal medya hesabından babasıyla fotoğrafını paylaşarak "Seni unutur muyum diye korkuyordum ama her detayını ezbere biliyorum. Özleminle ne yaparım bilmiyorum" dedi.

FOX TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde başrol oynayan Bige Önal'ın futbolcu babası Erhan Önal, 16 Mart'ta yaşamını yitirdi. Yaşadığı büyük acıyla yıkılan Bige Önal ise babasının vefatından günler sonra duygusal bir paylaşım yaptı.

"YOKLUĞUNDA HAYATIMIN EN BÜYÜK VARLIĞISIN"

Instagram hesabından babasıyla çocukken çektirdiği bir fotoğrafı paylaşan Bige Önal, paylaşımına "Hayatım hep sen odaklı değişti, gelişti. Varlığında en büyük aşkım. Yokluğunda hayatımın en büyük varlığısın. Unutur muyum diye korkuyorum gittiğinden beri; unutmak ne kelime... Her detayı; yüzündeki, elindeki her kıvrımı ezbere biliyorum. Özleminle ne yaparım onu bilmiyorum. Kapılara bakardım hep çocukken, gözümü ayırmazdım sen gelene kadar. Hep kapılarda olacak gözüm seni görene kadar Seni seviyorum babiş" notunu ekledi.

Oyuncunun duygusal paylaşımına Nur Fettahoğlu, Hazal Kaya, Derya Şensoy, İdil Fırat, Defne Samyeli ve Aslıhan Gürbüz gibi isimlerden destek yorumları geldi.