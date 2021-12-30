BABASININ KULLANDIĞI OTOMOBİLİN ALTINDA KALAN KÜÇÜK CEMRE TOPRAĞA VERİLDİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BABASININ KULLANDIĞI OTOMOBİLİN ALTINDA KALAN KÜÇÜK CEMRE TOPRAĞA VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde babası Ali Macit Seçgin'in (34) kullandığı otomobilin arka kapısının açılması sonucu düşüp otomobilin altında kalarak hayatını kaybeden 3 yaşındaki Cemre Seçgin, gözyaşları arasında toprağa verildi.

KUŞADASI, AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde babası Ali Macit Seçgin'in (34) kullandığı otomobilin arka kapısının açılması sonucu düşüp otomobilin altında kalarak hayatını kaybeden 3 yaşındaki Cemre Seçgin, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, 27 Aralık saat 18.30 sıralarında İkiçeşmelik Mahallesi'nde meydana geldi. İkiçeşmelik Sokak'tan Kuşadası merkezine seyir halinde olan Ali Hamitcan Seçgin yönetimindeki otomobilin sağ arka koltuğunda oturan Cemre Seçgin, kapının aniden açılması sonucu yola düştü. Babasının kullandığı otomobilin sağ arka tekerleğin üzerinden geçtiği Cemre ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Cemre Seçgin, sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz Cemre, hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.Cemre'nin cenazesi otopsi İçin İzmir Adli Tıpa gönderildi.

KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Küçük Cemre, olayın ardından otopsi için götürüldüğü İzmir Adli Tıp'tan bugün öğlen saatlerine alınarak Söke'nin kırsal Atburgazı Mahallesi'nde baba evine getirildi. Cemre, buradan alınan helallikten sonra Atburgazı Mahalle Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye baba Ali Hamitcan Seçgin, anne Gül Seçgin (35), yakınları ve vatandaşlar katıldı.

BABASININ KULLANDIĞI OTOMOBİLİN ALTINDA KALAN KÜÇÜK CEMRE TOPRAĞA VERİLDİ

BABASININ KULLANDIĞI OTOMOBİLİN ALTINDA KALAN KÜÇÜK CEMRE TOPRAĞA VERİLDİ

BABASININ KULLANDIĞI OTOMOBİLİN ALTINDA KALAN KÜÇÜK CEMRE TOPRAĞA VERİLDİ

BABASININ KULLANDIĞI OTOMOBİLİN ALTINDA KALAN KÜÇÜK CEMRE TOPRAĞA VERİLDİ

BABASININ KULLANDIĞI OTOMOBİLİN ALTINDA KALAN KÜÇÜK CEMRE TOPRAĞA VERİLDİ

BABASININ KULLANDIĞI OTOMOBİLİN ALTINDA KALAN KÜÇÜK CEMRE TOPRAĞA VERİLDİ

BABASININ KULLANDIĞI OTOMOBİLİN ALTINDA KALAN KÜÇÜK CEMRE TOPRAĞA VERİLDİ

BABASININ KULLANDIĞI OTOMOBİLİN ALTINDA KALAN KÜÇÜK CEMRE TOPRAĞA VERİLDİ

Ecrin'i okula götüren anneannesinin öldüğü kaza kamerada

Ecrin'i okula götüren anneannesinin öldüğü kaza kamerada

 Son dakika haberi | Milli Eğitim Bakanı Özer: 'Emrivaki görüşme talebini karşılamamız beklenmesin'

Son dakika haberi | Milli Eğitim Bakanı Özer: "Emrivaki görüşme talebini karşılamamız beklenmesin"

 ÇEŞME'DE OTELLER YÜZDE YÜZDE DOLULUK ORANINA ULAŞTI

ÇEŞME'DE OTELLER YÜZDE YÜZDE DOLULUK ORANINA ULAŞTI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title