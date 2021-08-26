Babasının öldüğü silahlı saldırıda ağır yaralanan çocuk da öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Babasının öldüğü silahlı saldırıda ağır yaralanan çocuk da öldü

Babasının öldüğü silahlı saldırıda ağır yaralanan çocuk da öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde içinde oldukları otomobile açılan ateş sonucu hayatını kaybeden 47 yaşındaki Kadir Altın'ın ağır yaralanan 11 yaşındaki oğlu Yusuf Altın da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde içinde oldukları otomobile açılan ateş sonucu hayatını kaybeden 47 yaşındaki Kadir Altın'ın ağır yaralanan 11 yaşındaki oğlu Yusuf Altın da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, 15 Ağustosta Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı kırsal Aligör Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Kadir Altın'ın kullandığı 34 RU 7843 plakalı otomobile, önünü kesen başka bir otomobilden ateş açıldı. Açılan ateş sonucu sürücü Kadir Altın (47) ile oğlu Yusuf Altın (11) yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan baba Kadir Altın kurtarılamayarak hayatını kaybederken, durumu ağır olan Yusuf Altın ise Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan Yusuf Altın, 11 günlük yaşam mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi.

Cenaze, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. - ŞANLIURFA

Babasının öldüğü silahlı saldırıda ağır yaralanan çocuk da öldü
Babasının öldüğü silahlı saldırıda ağır yaralanan çocuk da öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Sultan Alparslan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aleyna Tilki Deniz Akkaya Merve Boluğur Mahsun Kırmızıgül
Spor Muslera Ozan Tufan Burak Elmas Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Babasının öldüğü silahlı saldırıda ağır yaralanan çocuk da öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 14:13:19. #1.16#

title