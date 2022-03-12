Babasının mezarını ziyaret edip fotoğraf çekti, eve gittiğinde fark ettiği detay hüngür hüngür ağlattı

Nihan Üzümcü adlı genç bir kızın sosyal medyada yaptığı paylaşım kısa süre çok sayıda etkileşim aldı. 2019'da hayatını kaybeden babası Mutlu Üzümcü'nün mezarını sık sık ziyaret eden Nihan Üzümcü, son gittiğinde mezarlıktaki taşları birleştirerek kalp işareti oluşturdu, ardından da bu kareyi fotoğrafa aldı.

EVE GİDİNCE HAYATININ ŞAŞKINLIĞINI YAŞADI

Üzümcü, eve gittiğinde baktığı fotoğraf nedeniyle hayatının şaşkınlığı yaşadı. Çünkü genç kızın çektiği fotoğrafta taşların yanı sıra gökyüzündeki bulutta da kalp işareti yer bulunuyordu. Bu fotoğrafı sosyal medyada paylaşan genç kız, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

"YAŞADIĞIM EN TATLI ANI"

Genç kız, olaydan sonra duygulandığını belirterek sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "Geçen gün babamı ziyarete gittim, düz bir şekilde dizili olan taşların yerlerini değiştirerek kalp şeklini verdim ve fotoğrafını çektim. Eve dönüp fotoğrafa tekrar baktığımda fark ettiğim detaya bakar mısınız? Yaşadığım en tatlı anı."

İşte o paylaşım ve fotoğraf: