Pompalıyla karnından vurulan genç, babasının mezarı başında ölü bulundu
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Pompalıyla karnından vurulan genç, babasının mezarı başında ölü bulundu

27.01.2021 12:22 | Son Güncelleme: 27.01.2021 13:52

Adana'da 26 yaşındaki genç, 15 yıl önce kaybettiği babasının mezarı başında ölü bulundu. İntihar etmiş olabileceği üzerinde durulan gencin pompalı tüfekle karnından vurulduğu öğrenildi.

Merkez Sarıçam ilçesi, İstiklal Mahallesindeki Burak Mezarlığında güvenlik görevlileri bir mezar başında hareketsiz yatan bir kişiyi görünce 112'yi aradı.

POMPALI TÜFEKLE KARNINDAN VURULMUŞ

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri şahsın karnına bir el pompalı tüfekle ateş edilerek öldüğünü tespit etti. Polis ekipleri ise olayın nasıl gerçekleştiğini ve şahsın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

CANSIZ BEDENİ BABASININ MEZARI BAŞINDA BULUNDU

Yapılan çalışma sonucunda şahsın 26 yaşındaki Hidayet Ablak olduğu belirlendi. Mezarın da 2006'da kaybettiği babası Mehmet Ablak'a ait olduğunu anlaşıldı. Polis olay yerinde 1 pompalı tüfek ele geçirirken, Ablak'ın intihar etmiş olabileceğini değerlendiriyor.

Ablak'ın üst aramasında ya da çevrede herhangi bir not bulunmazken kesin ölüm nedeni adli tıp raporundan sonra ortaya çıkacak. Ablak'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Pompalıyla karnından vurulan genç, babasının mezarı başında ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

Haber Yorumları (2)
TİLBEE: YAZIK KİMBİLİR NE DERDİ VARDI BABASININ YANINA GİTMEK İSTEMİŞ ALLAH AFFETSİN
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SENAR: intihar etmesi için pompalı tüfeğinde orada bi yerde olması gerekmezmi. Haberde öyle bir not düşülmemiş.
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500
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