Babasının Cenazesinde Dua Eden İmamı Bıçakladı!

Konya'nın Ahırlı ilçesinde cenaze sırasında akılalmaz bir olay yaşandı. Bir kişi, babasının cenazesinin toprağa verilmesinin ardından dua eden emekli imamı bıçakladı.

EMEKLİ İMAM DEFNEDİLEN CENAZE İÇİN DUA ETTİ

Seydişehir'de kalp krizi sonucu vefat eden 60 yaşındaki Mehmet Er'in cenazesi, doğum yeri olan Ahırlı ilçesine götürüldü. Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Merkez Mezarlığı'nda toprağa verilen cenaze sonrası emekli imam Hasan Örnek (63), Er için dua etmeye başladı.

ÖLEN ŞAHSIN OĞLU, EMEKLİ İMAMI BIÇAKLADI

Burada, Er'in psikolojik sorunları olduğu öğrenilen oğlu Serkan Er, imam Örnek'e, henüz öğrenilemeyen bir nedenle bıçakla saldırdı.

YARALI İMAM, HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırıda karnından yaralanan Örnek, çevredekilerin bildirmesi üzerine gelen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Örnek'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Er ise polis ekiplerince gözaltına alındı.