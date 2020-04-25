Babasını öldürdüğünü itiraf eden zanlı tutuklandı
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Bağkonak, Banaz, Uşak, Güncel, Haber

Babasını öldürdüğünü itiraf eden zanlı tutuklandı

Uşak'ta babasını 4 gün önce öldürüp ormanlık alana gömdüğünü itiraf eden zanlı tutuklandı.

25.04.2020 18:49 | Son Güncelleme: 25.04.2020 18:51
Babasını öldürdüğünü itiraf eden zanlı tutuklandı

Uşak'ta babasını 4 gün önce öldürüp ormanlık alana gömdüğünü itiraf eden zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Banaz ilçesi Bağkonak köyünde yaşayan Ali Kalem (24), jandarmayı arayarak 4 gün önce babası Ahmet Kalem'i (43) öldürdüğünü ve İbikli tepe mevkisinde ormanlık alana gömdüğünü haber verdi.

Bölgede inceleme yapan ekipler, zanlının tarif ettiği yerde cesedi buldu.

Jandarmayı 4 gün önce arayarak babasının kayıp olduğu ihbarında bulunan zanlı Ali Kalem, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ahmet Kalem'in cenazesi ise İslam Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

Babasını öldürdüğünü itiraf eden zanlı tutuklandı

Kaynak: AA

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