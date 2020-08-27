Babasını koronavirüsten kaybetti, kendisi 2 kez hastalığı yendi
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Babasını koronavirüsten kaybetti, kendisi 2 kez hastalığı yendi

Babasını koronavirüsten kaybetti, kendisi 2 kez hastalığı yendiYALOVA'da, otobüs şoförlüğü yapan Mehmet Seziş (57), nisan ve temmuz aylarında yakalandığı koronavirüsü iki kez yenerek, sağlığına kavuştu.

Babasını koronavirüsten kaybetti, kendisi 2 kez hastalığı yendi
27.08.2020 16:38 | Son Güncelleme: 27.08.2020 16:38

Babasını koronavirüsten kaybetti, kendisi 2 kez hastalığı yendi

YALOVA'da, otobüs şoförlüğü yapan Mehmet Seziş (57), nisan ve temmuz aylarında yakalandığı koronavirüsü iki kez yenerek, sağlığına kavuştu. Babasını da geçen ay koronavirüs nedeniyle kaybeden Seziş, 'Kimse 'Bana bir şey olmaz' demesin. İnsan yakınını kaybedince durumun ciddiyetinin daha çok farkında oluyor' dedi.Yalova'da yaşayan ve otobüs şoförlüğü yapan Mehmet Seziş'te, nisan ayında koronavirüs tespit edildi. Hemen tedavisine başlanan Seziş, sağlığına kavuştu. Temmuz ayının sonlarına doğru bazı belirtiler üzerine tekrar hastaneye başvuran Seziş, ikinci defa koronavirüse yakalandığını öğrendi. Yine tedavi gören Seziş, koronavirüsü bir kez daha yendi.Kalp hastası olan Mehmet Seziş, eşi, oğlu, gelini, annesi ile babasında da virüs tespit edildiğini ve geçen ay babasını kaybettiğini söyledi. Seziş, 'Koronavirüse iki kez yakalandım. Çok şükür her ikisinde de sağlığıma kavuştum. Kalp hastasıyım, 7 sene önce Antalya'da kalp krizi geçirdim. Kronik rahatsızlığım var. Ailemde eşim, oğlum, gelinim, annem ve babam da bu hastalığa yakalandı' dedi.

Bursa'da gittikleri cenazede koronavirüse yakalandığını düşündüğünü söyleyen Seziş, 'Maalesef koronavirüs yüzünden babamı kaybettim. Bunun acısı tarif edilemez. İnsan yakınını kaybedince durumun ciddiyetinin daha çok farkında oluyor. Bu süreçte beni iyileştirmek için yoğun çaba sarf eden doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kimse 'Bana bir şey olmaz' demesin. Hastalık bulaşıp, iyileştikten sonra çok daha dikkatli olmak gerekiyor. Benim başıma gelen şeyin bir başkasının başına gelmeyeceğinin garantisi yok. O yüzden herkesten rica ediyorum, kurallara riayet etsinler" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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