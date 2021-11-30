Babasını gözlemeyle zehirleyen Betül ile sevgilisine ağırlaştırılmış müebbet

DİDİM, AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Didim ilçesinde 'hayır' için dağıtılmasını isteyerek taksiyle gönderdiği böcek ilaçlı gözlemeyle zehirlediği babası Ali Karateke'nin (69) ölümüne, ağabeyi Birol Karateke'nin (45) de hastanelik olmasına neden olan Betül Karabulut (36), sevgilisi Sezgin Kahraman (34) ve ortak arkadaşları İdris Yetişkin'in (31) tutuklu yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti Betül Karabulut ve Sezgin Kahraman'ı ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezasına çarptırdı, İdris Yetişkin'in ise inandırıcı delil bulunamadığı için beraatine karar verildi.

Olay, 3 Nisan 2020'de Efeler Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Karateke ile aynı evi paylaştığı oğlu Birol Karateke, evde rahatsızlandı. Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba ile oğluna zehirlenme teşhisi konuldu. Tedavilerinin ardından baba ve oğlu taburcu edildi. Ancak evde tekrar rahatsızlanan Ali Karateke yaşamını yitirdi. Karateke'nin ölümünü şüpheli bulan Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Birol Karateke'nin ifadesine başvurdu. Oğul Karateke'nin evlerine 'hayır' amacıyla getirilen gözlemeden yiyerek zehirlendiklerini söylemesi üzerine polis, soruşturmayı derinleştirdi. Polis ekipleri, gözlemeyi dağıtan kişiyi tespit etmek için çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.