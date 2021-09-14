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Babasına özendi 7 yaşında at binmeye başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Babasına özendi 7 yaşında at binmeye başladı

İzmir'in Tire ilçesinde tarım ve hayvancılık ile uğraşan Koray Eriş, 7 yaşındaki oğlu Barbaros'a at alarak ona hayvan sevgisini aşıladı.

İzmir'in Tire ilçesinde tarım ve hayvancılık ile uğraşan Koray Eriş, 7 yaşındaki oğlu Barbaros'a at alarak ona hayvan sevgisini aşıladı. Ufak yaşta at binen Barbaros, bakımlarıyla da kendisi ilgileniyor.

Tire'ye bağlı Boynuyoğun köyünde tarım ve hayvancılık ile uğraşan Koray Eriş, geçtiğimiz ay kendisine bir adet rahvan at alıp yetiştirmeye başladı. Tire'de bulunan Rahvan At Yetiştiricileri Derneğine üye olan Eriş, hafta sonları spor amaçlı at binmeye başladı. Babasının at bindiğini gören 7 yaşındaki Barboros Eriş de hafta sonları babasının atı ile vakit geçirmeye başladı. Kısa sürede artan at sevgisi ile minik Barboros babasından at istedi. Oğlundaki bu sevgiyi görmezden gelmeyen baba Eriş, oğluna bir adet tay aldı. Kısa sürede tayın tüm bakımlarını üstlenen Barboros, babası ile ata binmeye başladı. Hafta sonları çiftliğe giden minik Barbaros, tüm gününü atlara ayırarak babası ile birlikte at biniyor.

Oğlundaki at sevgisini görmezden gelemediğini söyleyen baba Koray Eriş, "Ben spor amaçlı kendime bir at aldım. Burada bir dernek var oraya üye olup hafta sonları spor amaçlı binmeye başladım. 7 yaşındaki oğlum Barboros tüm zamanını benimle geçirmeye başladı. Ben ne zaman atlarla ilgilensem hep benimle oldu. Kısa sürede atların bakımlarını yapmaya başladı. Ondaki bu ilgiyi görünce bende çok mutlu oldum. Normalde çocuklar babalarından bisiklet isterler. Oğlumda benden at istedi. Bende kendisine bir tay aldım. Baba oğul ata sporumuzu yaşatmaya çalışıyoruz. İnşallah oğlum bu sporu yaşatır ve daha ilerilere götürür" dedi. - İZMİR

Babasına özendi 7 yaşında at binmeye başladı

Babasına özendi 7 yaşında at binmeye başladı

Babasına özendi 7 yaşında at binmeye başladı

Babasına özendi 7 yaşında at binmeye başladı

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