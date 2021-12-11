Babasına otomobilin çarptığı yaya geçinde sürücülere seslendi: Lütfen birazcık saygı

ÇORUM'da bir hafta önce Yaşar Avcı'nın (83) otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği yaya geçidinde açıklama yapan avukat kızı İlayda Avcı, "Benim tek amacım lütfen, insana birazcık saygı, canlıya birazcık saygı" dedi.

Kaza, 3 Aralık'ta Gazi Caddesi Vergi Dairesi önünde meydana geldi. Yaşar B. yönetimindeki otomobil, börek almak için evinden çıkıp yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 6 çocuk babası Yaşar Avcı'ya çarptı. Avcı, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Kaza anı ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Tek amacının trafikte saygıyı artırmak olduğunu söyleyen Avcı, "Bakın şu an araçlar yayalara saygılı bir şekilde yol veriyorlar. Benim tek amacım bu, lütfen, insana birazcık saygı, canlıya birazcık saygı. Sizin de çocuğunuz var, buradan çocuklar da geçiyor. O kadar hızla şehir içinde gitmek ne demek, biraz insaf yani. Ben buradan geçerken birileri şöyle diyor, 'Geçen gün burada yaşlı bir adama araç çarptı'. Ne kadar acı bir durum. Bizim insanımız yayaya, her canlıya birazcık daha duyarlı olsunlar, yabancı ülkelerde bu tür durumlarda insanlara daha çok değer veriliyor. Ben babam için söyleyecek bir şey bulamıyorum, o kadar çok canım acıyor ki, umarım babam gittiği yerde huzurludur" diye konuştu.