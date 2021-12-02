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Babası tarafından öldüresiye dövülen Cihan bebek ile annesi hakkında koruma tedbir kararı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Babası tarafından öldüresiye dövülen Cihan bebek ile annesi hakkında koruma tedbir kararı Minik Cihan ile annesi polis koruması altına alındı Gaziantep'te babasının öldüresiye döverek hastanelik ettiği 2 aylık Cihan ile annesi Semra Göç hakkında koruma tedbir kararı çıkartıldı.

GAZİANTEP (İHA) - Babası tarafından öldüresiye dövülen Cihan bebek ile annesi hakkında koruma tedbir kararı

Minik Cihan ile annesi polis koruması altına alındı

GAZİANTEP - Gaziantep'te babasının öldüresiye döverek hastanelik ettiği 2 aylık Cihan ile annesi Semra Göç hakkında koruma tedbir kararı çıkartıldı.

Gaziantep'te babası Yunus Göç tarafından öldüresiye dövülen 2 aylık Cihan bebek ile annesi Semra Göç, devlet koruması altına alındı. Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 gün önce Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'na koruma tedbir kararı çıkartılması için başvuruda bulunmuştu. Başvuruyu incelemeye alan Başsavcılık, minik Cihan ile anne Göç hakkında koruma tedbir kararı çıkarttı.

Polis koruması altındalar

Kararın çıkartılmasının ardından anne ile bebeği polis koruması altına alındı. Şuan ailesinin yanında olan anne Göç'ün talep etmesi halinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından da barınması için imkanda sağlanacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 gün önce yaptığı yazılı açıklamada, "Yoğun bakımda tedavisi devam eden mağdur çocuğumuzun, tedavisinin daha sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla, hakkında sağlık tedbir kararı alınması için adli mercilere başvuru yapılmıştır. Ayrıca anne için de 6284 sayılı kanun kapsamında tedbir kararı alınması için süreç başlatılmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Babası tarafından öldüresiye dövülen Cihan bebek ile annesi hakkında koruma tedbir kararı

Babası tarafından öldüresiye dövülen Cihan bebek ile annesi hakkında koruma tedbir kararı

Babası tarafından öldüresiye dövülen Cihan bebek ile annesi hakkında koruma tedbir kararı

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İhlas Haber Ajansı / Muhammet Abdulkadir Esen - Son Dakika Haberleri

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